Трамп заявил о недовольстве Путиным и возможных санкциях против России

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится», — сказал Трамп.
В последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая российская армия нанесла групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным грузом, следовавшему в порт Одессы, и по складу контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».
В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. Другими целями были центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot.
В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны. Удар был нанесен оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками, уточняло Минобороны.
Ночью 26 мая на Украине снова были слышны взрывы — в Киеве, Одессе, Харькове.
19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он назвал беседу хорошей и отметил, что видит возможность «чего-то достичь» в рамках урегулирования. По его словам, если ввести санкции, можно «сделать намного хуже». Тем не менее, президент допустил, что «может быть, настанет время», когда ограничения будут объявлены.
Глава Минфина США Скотт Бессент говорил в марте, что администрация экс-президента Джо Байдена не вводила самые жесткие санкции против России из-за опасений по поводу роста цен на энергоресурсы в США. Последние ограничения предыдущей администрации он оценил на 6/10. «Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их уровень до десяти», — отметил Бессент.
Россия считает санкции незаконными и требует их отмены.