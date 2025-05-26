В ГД внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

«Первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — говорится в сообщении.