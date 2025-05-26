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В ГД внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о разработке законопроекта, который признает домашнее хозяйство работой и предусматривает ежемесячную выплату. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — говорится в сообщении.

По словам Нилова, подобная мера поддержки в размере прожиточного минимума в регионе положительно скажется на материальном положении семьи с невысоким доходом.

«Одно из базовых условий выплат — статус безработного, и наш законопроект предполагает выделение среди безработных отдельной категории — как раз тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом», — подчеркнул Нилов.

Как отмечается в пояснительной записке, в целях оказания дополнительной поддержки со стороны государства законопроект предлагает установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной платы лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности, уходом за детьми, достигшими 1,5 лет, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.