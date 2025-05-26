Финский МИД вызвал российского посла из-за якобы нарушения воздушных границ

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за якобы нарушения воздушных границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.
В Хельсинки считают, что российские военные самолеты якобы нарушили воздушное пространство Финляндии 23 мая. Это произошло у побережья города Порвоо, который находится в 50 км к югу от столицы.
Телерадиокомпания отмечает, что российскому послу будет вручена нота протеста.
Ранее сообщалось, что в Финляндии у границы с Россией начались военные учения. В них задействованы 5 тыс. солдат.