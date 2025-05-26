Трамп перенес на 9 июля введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

США введут 50-процентные торговые пошлины на товары из Евросоюза с 9 июля 2025 года, а не с 1 июня, как планировалось ранее. Такое решение принял президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Трамп написал об этом в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
«Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, попросив продление дедлайна введения 50-процентных торговых пошлин с Европейским союзом с 1 июня. Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — написал американский лидер.
Накануне Трамп заявил, что не планирует пересматривать решение о введении пошлин в размере 50% на импорт из стран Европейского союза, но готов отсрочить их введение.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин на товары из Евросоюза в размере 50% из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах.
Ранее сообщалось, что команда Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом пытается добиться от Европейского союза мер против Китая.