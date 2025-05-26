Трамп перенес на 9 июля введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

США введут 50-процентные торговые пошлины на товары из Евросоюза с 9 июля 2025 года, а не с 1 июня, как планировалось ранее. Такое решение принял президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.