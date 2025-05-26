Трамп согласился отложить введение пошлин против ЕС до 9 июля

«(Фон дер Ляйен — “Ъ”) сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам», — сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси. — 9 июля будет тем днем, это была дата, которую она запросила. Можем ли мы перенести ее с 1 июня на 9 июля? Я согласился на это" (цитата по CNN).