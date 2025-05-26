Трамп заявил, что не исключает новые санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Америки не исключает введение новых санкций против России. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси, передает Reuters.
Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» возможность ужесточения антироссийских санкций. Американский лидер также указал, что «не одобряет последние действия России на Украине».
Американский президент также добавил, что по-прежнему находится «в процессе переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным.
Аналитики Bloomberg ранее сообщили, что Трамп, скорее всего, не выполнит свои обещания по мирному урегулированию ситуации на Украине. Авторы агентства отметили, что такие перспективы становятся все менее вероятными.