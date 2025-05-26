В ФРГ силовики решили перекрыть поток желающих «воссоединиться» семей беженцев

Глава Министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что в ближайшее время государство может ужесточить порядок приема беженцев. Подробнее о новой законодательной инициативе политик рассказал изданию Bild.
«…До сих пор в Германию могли въезжать до 1 тысячи человек в месяц по этой программе. Теперь этому будет положен конец», — процитировали Александра Добриндта в Bild.
Отмечается, что речь идет о программе предоставления права на «временную защиту» — в случае принятия законопроекта беженцы данной категории смогут обращаться к властям ФРГ относительно переезда в страну своих родственников не чаще чем раз в 2 года.
Возможно, руководству Германии не стоит спешить с ужесточением миграционного законодательства. Ранее власти Словакии сообщили, что находящиеся в стране беженцы из Украины стали источником весомых поступлений в госбюджет.