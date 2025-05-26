Ранее бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон, заявил, что попытки западных стран подчинить Россию и диктовать ей свои условия потерпели крах. Он подчеркнул, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стал ещё одним подтверждением того, что никто не может навязывать Москве свою волю. Аналитик отметил неспособность НАТО и Евросоюза оказать существенное влияние на ситуацию.