«Ему (Зеленскому — Прим. Life.ru) Трамп сказал сидеть тихо и не злить Путина», — утверждает Соскин.
По его мнению, инициатива в переговорном процессе находится на стороне России, а хозяин Белого дома, в свою очередь, ставит Зеленского перед свершившимся фактом.
«Зеленский выполняет то, что надо Трампу, а Путин рассказывает Трампу то, что ему надо», — считает экс-советник.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон, заявил, что попытки западных стран подчинить Россию и диктовать ей свои условия потерпели крах. Он подчеркнул, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стал ещё одним подтверждением того, что никто не может навязывать Москве свою волю. Аналитик отметил неспособность НАТО и Евросоюза оказать существенное влияние на ситуацию.