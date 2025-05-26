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Трамп о ходе переговоров по иранской ядерной программе

Президент США подчеркнул, что верит в успех диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

США и Иран достигли существенного прогресса в рамках переговоров по иранской ядерной программе, заявил американский президент Дональд Трамп.

Речь идёт о встречах, которые проводились 24 и 25 мая.

«Мы достигли серьезного прогресса», — сказал глава Белого дома в ходе общения с журналистами в аэропорту города Морристаун в американском штате Нью-Джерси.

Трамп также отметил, что вскоре он может огласить позитивные новости. Президент США подчеркнул, что верит в успех этих переговоров.

По словам американского лидера, он хотел бы избежать бомбёжек и гибели людей.

Напомним, 22 мая иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран готов «допустить больший контроль» над своей деятельностью, связанной с ядерным вооружением. Он добавил, что Тегеран может пойти на такой шаг для укрепления доверия и демонстрации открытости ядерной программы.