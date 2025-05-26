Трамп о ходе переговоров по иранской ядерной программе

Напомним, 22 мая иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран готов «допустить больший контроль» над своей деятельностью, связанной с ядерным вооружением. Он добавил, что Тегеран может пойти на такой шаг для укрепления доверия и демонстрации открытости ядерной программы.