ТАСС: «Айдар»* ежедневно теряет под сумской Рыжевкой до 40 человек

Украинский националистический батальон «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в России) совершает попытки штурмовых действий в районе сумского населенного пункта Рыжевка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Как рассказал источник, нацбатальон несет существенные потери. Ежедневно они составляют в среднем 30−40 человек.
Также зафиксированы случаи, когда украинские националисты притворялись мертвыми, чтобы сохранить себе жизнь. Однако российские военные выявляют такие маневры и оперативно реагируют.
Ранее командование «Айдара»* начало отвод своих основных сил с территории ДНР вглубь Днепропетровской области. Источник в российских силовых структурах уточнил, что на такой шаг «Айдар»* пошел из-за больших потерь среди своих боевиков.