«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к (Президенту России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину серьёзно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с того момента и начался вооружённый конфликт», — пояснил профессор.
Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы претендуют на территорию Украины. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, Польша, Румыния, Венгрия, Литва и Молдавия имеют виды на территории Незалежной. В США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.