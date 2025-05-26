Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы претендуют на территорию Украины. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, Польша, Румыния, Венгрия, Литва и Молдавия имеют виды на территории Незалежной. В США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.