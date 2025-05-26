В СМИ заявили, что ВС РФ поразили важный производственный объект ВСУ в Тернополе

Военные обозреватели заявили, что в результате массированного удара Российской Армии по критическим объектам киевского режима 25 мая было поражено Государственное конструкторское бюро «Луч». Подробности приводит Telegram-канал «Изнанка».
«Как вишенка на торте. Благодаря ГСЧС Тернопольской области мы узнаем, что ракеты достигли Тернопольского государственного научно-технического предприятия “Луч”…», — отметили на канале «Изнанка».
По данным авторов материала, в результате удара были поражены производственные помещения и основное строение объекта. Отмечается, что в НТП «Луч» произошло сильное возгорание.
Согласно имеющейся информации, это конструкторское бюро входило в число стратегических предприятий, производивших для боевиков ВСУ бронебойные боеприпасы.
Нанесенный в воскресенье, 25 мая, масштабный удар стал зеркальным ответом на многочисленные попытки украинских радикалов атаковать мирные регионы России. По имеющимся данным, из-за многочисленных звуков детонаций киевляне побежали прятаться в городском метро.