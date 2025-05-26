Фон дер Ляйен: Евросоюз рассчитывает заключить сделку с США к 9 июля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в социальных сетях о «положительном» телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
В своем посте она отметила, что ЕС и США имеют «самые значимые и близкие торговые отношения в мире». Фон дер Ляйен добавила, что европейские государства готовы «быстро и решительно» продвигать переговоры о торговом соглашении с Соединенными Штатами.
«Чтобы достичь успешной сделки, нам понадобится время до 9 июля», — заключила глава ЕК.
Тем временем, накануне Трамп заявил, что не планирует заключать торговое соглашение с Европейским союзом и не собирается пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% с 1 июня. По его словам, европейские страны «необоснованно использовали» преимущества от отношений с США, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Президент подчеркнул, что введение пошлин направлено на защиту американской экономики и должно способствовать переносу производств в США.