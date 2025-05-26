Фон дер Ляйен: Евросоюз рассчитывает заключить сделку с США к 9 июля

Тем временем, накануне Трамп заявил, что не планирует заключать торговое соглашение с Европейским союзом и не собирается пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% с 1 июня. По его словам, европейские страны «необоснованно использовали» преимущества от отношений с США, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Президент подчеркнул, что введение пошлин направлено на защиту американской экономики и должно способствовать переносу производств в США.