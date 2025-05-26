Трамп выразил недовольство действиями Путина в последние дни

Напомним, что Вооружённые силы Украины продолжают атаковать Тульскую область, взрывы слышны в разных регионах. Украинские беспилотники также атакуют Татарстан. В районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны. Кроме того, расчёты ПВО пресекли очередную попытку атаки на Москву с использованием беспилотного летательного аппарата.