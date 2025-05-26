Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против РФ

В ответ на вопрос о вероятности введения дополнительных ограничительных мер против Москвы Трамп выразил полную уверенность в такой перспективе. Кроме того, он высказал недовольство в связи с недавними ударами российских Вооружённых сил по украинским объектам, подчеркнув, что произошедшее его неприятно удивило. Он добавил, что власти США намерены оценить ситуацию и определить возможные шаги.