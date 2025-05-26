Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию.
Сообщается, что такое заявление он сделал во время перелёта из Нью-Джерси в Вашингтон, общаясь с представителями СМИ на борту президентского самолёта. Разговор транслировался американскими новостными телеканалами.
В ответ на вопрос о вероятности введения дополнительных ограничительных мер против Москвы Трамп выразил полную уверенность в такой перспективе. Кроме того, он высказал недовольство в связи с недавними ударами российских Вооружённых сил по украинским объектам, подчеркнув, что произошедшее его неприятно удивило. Он добавил, что власти США намерены оценить ситуацию и определить возможные шаги.
Также американскому президенту предложили прокомментировать заявление российского военного, согласно которому вертолёт Владимира Путина находился в зоне отражения атаки украинских беспилотников во время визита в Курскую область 20 мая. Трамп ответил, что ранее не слышал об этом, но допустил, что такая информация могла стать одним из факторов последующих российских действий.
Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает возможность введения нового пакета санкций против России, который может затронуть сферу энергетики.