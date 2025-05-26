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МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы нарушения воздушных границ

В финском внешнеполитическом ведомстве вручат дипломату ноту с требованием объяснить обстоятельства случившегося 23 мая.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова по поводу инцидента, который произошёл 23 мая возле побережья Порвоо, сообщило финская телерадиокомпания Yle.

В ведомстве считают, что речь может идти о «нарушении воздушного пространства» республики. В частности, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что Хельсинки серьёзно относятся к этой ситуации.

В финском внешнеполитическом ведомстве вручат послу ноту с требованием объяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о потенциальной угрозе для скандинавских государств со стороны России. Он добавил, что Финляндия и Норвегия могут не беспокоиться о своей территориальной целостности и суверенитете.