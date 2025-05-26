Reuters: Трамп рассматривает возможность ужесточения антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность ужесточения санкций в отношении России и уже рассматривает этот вопрос.
Трамп ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов, беседуя с представителями прессы на борту своего самолета по дороге из штата Нью-Джерси в Вашингтон, пишет агентство Reuters.
«Абсолютно», — ответил американский лидер, когда его спросили о возможности введения дополнительного пакета антироссийских рестрикций.
Ранее сообщалось, что новые санкции затронут государственный российский энергетический гигант «Газпром» и крупные организации, занимающиеся природными ресурсами и банковским делом.
Также сообщалось, что Зеленский снова попросил у Трампа больше санкций против России.
Напомним, в Белом доме назревает раскол на почве антироссийских санкций. Госсекретарь США Марко Рубио выступает за их введение, однако президент страны Дональд Трамп остается против подобных мер.