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Reuters: Трамп рассматривает возможность ужесточения антироссийских санкций

Президент США не исключил введения дополнительных рестрикций против России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность ужесточения санкций в отношении России и уже рассматривает этот вопрос.

Трамп ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов, беседуя с представителями прессы на борту своего самолета по дороге из штата Нью-Джерси в Вашингтон, пишет агентство Reuters.

«Абсолютно», — ответил американский лидер, когда его спросили о возможности введения дополнительного пакета антироссийских рестрикций.

Ранее сообщалось, что новые санкции затронут государственный российский энергетический гигант «Газпром» и крупные организации, занимающиеся природными ресурсами и банковским делом.

Также сообщалось, что Зеленский снова попросил у Трампа больше санкций против России.

Напомним, в Белом доме назревает раскол на почве антироссийских санкций. Госсекретарь США Марко Рубио выступает за их введение, однако президент страны Дональд Трамп остается против подобных мер.