Соскин: Трамп приказал Зеленскому сидеть тихо и не злить Путина

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен продолжать или увеличивать военную и финансовую помощь Украине, призывая Европу взять на себя основную поддержку. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечал, что у Владимира Зеленского нет серьезных аргументов на переговорах с Россией и поддержал идею прямых контактов между сторонами.