Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, [президента России Владимира] Путина и [46-го президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти», — написал президент США.