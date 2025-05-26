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Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Высказывания Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для Украины. Об этом в воскресенье в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, [президента России Владимира] Путина и [46-го президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти», — написал президент США.

Он вновь заявил о своем недовольстве недавним массированным ударом России по объектам на Украине. Трамп утверждал, что у российских властей есть гипотетическое желание заполучить всю территорию Украины, которое может «привести к краху России». Он не пояснил, что имел в виду.