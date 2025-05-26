Первая леди Бразилии может стать кандидатом на президентских выборах в 2026 году

Однако издание Valor.globo отмечает, что Розанжела Силва активно общается с лидерами иностранных государств. Так, во время саммита стран Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро она присутствовала на заседаниях наравне с министрами, а позднее раскритиковала американского миллиардера Илона Маска.