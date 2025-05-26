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Первая леди Бразилии может стать кандидатом на президентских выборах в 2026 году

Латиноамериканские политологи не исключают, что первая леди Бразилии и супруга нынешнего президента Лулы да Силвы Розанжела станет кандидатом на пост главы на следующих выборах.

Латиноамериканские политологи не исключают, что первая леди Бразилии и супруга нынешнего президента Лулы да Силвы Розанжела станет кандидатом на пост главы на следующих выборах. Они запланированы на октябрь 2026 года.

Накануне, 25 мая, Лула да Силва сообщил, что отныне первая леди будет активнее общаться с главами государств. Бразильский президент объяснил это «налаживанием коммуникациями между странами», так как он не пользуется мобильным телефоном.

Однако издание Valor.globo отмечает, что Розанжела Силва активно общается с лидерами иностранных государств. Так, во время саммита стран Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро она присутствовала на заседаниях наравне с министрами, а позднее раскритиковала американского миллиардера Илона Маска.

Президент Бразилии Лула да Силва ранее заявил, что подстегивать украинский конфликт — это безумие.