Фон дер Ляйен поговорила с Трампом по телефону о пошлинах: Вот что ей удалось выторговать

Тем временем Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети, что США введут 50-процентные торговые пошлины на товары из Евросоюза с 9 июля 2025 года, а не с 1 июня, как планировалось ранее, уточнив, что такое решение он принял после телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.