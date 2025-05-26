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Фон дер Ляйен поговорила с Трампом по телефону о пошлинах: Вот что ей удалось выторговать

Фон дер Ляйен убедила Трампа отсрочить, но не отменить пошлины для ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила по телефону с президентом США Дональдом Трампом возможность отмены 50-процентных пошлин на товары из ЕС, однако ей удалось договориться только об отсрочке их введения до 9 июля.

При этом фон дер Ляйен назвала прошедший телефонный разговор с Трампом «хорошим».

«Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля», — написала она в социальной сети Х.

Тем временем Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети, что США введут 50-процентные торговые пошлины на товары из Евросоюза с 9 июля 2025 года, а не с 1 июня, как планировалось ранее, уточнив, что такое решение он принял после телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин на товары из Евросоюза в размере 50% из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах.

Ранее сообщалось, что команда Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом пытается добиться от Европейского союза мер против Китая.