Депутат Волоцков: выборы в Венесуэле проходят организованно и без нарушений

Он также сообщил, что явка на этих выборах несколько ниже по сравнению с президентскими, однако в утренние часы наблюдались очереди, особенно за пределами столицы. Голосование, по его наблюдению, проходит спокойно и без эксцессов, а обстановка остаётся стабильной. Нарушений со стороны оппозиции или радикальных элементов не зафиксировано. Национальная гвардия сосредоточена у ключевых объектов в Каракасе, при этом на участках ситуация остаётся мирной.