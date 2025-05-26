Депутат Волоцков: выборы в Венесуэле проходят организованно и без нарушений

Избирательный процесс в Венесуэле проходит организованно и демонстрирует высокий уровень подготовки.
Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Волоцков, который находится в стране в составе международной миссии наблюдателей. По его словам, зафиксированных нарушений или замечаний со стороны наблюдателей не было.
Он отметил, что используемая система голосования аналогична той, что применялась на президентских выборах. В неё входят несколько ступеней защиты — от электронной идентификации и проверки по отпечаткам пальцев до сканирования ID-карт, что делает возможные фальсификации практически исключёнными. После подтверждения личности избиратели голосуют через электронный терминал, получают бумажный талон, который затем опускают в урну, и ещё раз подтверждают свою личность с помощью биометрии. Несмотря на сложность системы, она, по мнению Волоцкова, обеспечивает максимальную прозрачность выборов.
Он также сообщил, что явка на этих выборах несколько ниже по сравнению с президентскими, однако в утренние часы наблюдались очереди, особенно за пределами столицы. Голосование, по его наблюдению, проходит спокойно и без эксцессов, а обстановка остаётся стабильной. Нарушений со стороны оппозиции или радикальных элементов не зафиксировано. Национальная гвардия сосредоточена у ключевых объектов в Каракасе, при этом на участках ситуация остаётся мирной.
По мнению российского парламентария, после прихода Николаса Мадуро к власти в стране наблюдается политическое успокоение. Оппозиционные и независимые кандидаты активно участвуют в избирательной кампании в рамках своей партийной деятельности.
Напомним, в ходе нынешних выборов в Венесуэле избираются 285 депутатов Национальной ассамблеи, 260 представителей региональных советов и 24 губернатора. Впервые граждане голосуют за главу нового административного субъекта — Гуаяна Эссекибо, учреждённого в декабре 2023 года по результатам всенародного голосования.