Журналисты узнали об ударе ВС России по критическому предприятию в Киеве

Однако эксперты считают, что 25 мая стало всего лишь «тренировкой» перед более масштабной атакой на критические элементы ВПК киевской клики. В эксклюзивной беседе с «МК» капитан I ранга Василий Дандыкин дал свой прогноз относительно наиболее вероятного сценария дальнейших действий ВС России.