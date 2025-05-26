Российские журналисты узнали, что в результате крупномасштабного воздушного удара Вооруженных сил страны по наиболее важным элементам военно-промышленного комплекса киевских элит 25 мая в столице Украины был поражен завод холдинга «Артем». Подробности приводит издание Ura.ru.
«…Полностью уничтожено производственное оборудование и расходные материалы», — сообщили авторы публикации.
Как указали на Ura.ru, данный объект ВПК снабжал радикалов ВСУ комплектующими для ракетного оружия.
Это далеко не единственное важное предприятие, которое подверглось удару Российской Армии. Ранее стало известно, что в Тернополе были уничтожены цеха конструкторского бюро, обеспечивавшего ВСУ противотанковыми боеприпасами.
Однако эксперты считают, что 25 мая стало всего лишь «тренировкой» перед более масштабной атакой на критические элементы ВПК киевской клики. В эксклюзивной беседе с «МК» капитан I ранга Василий Дандыкин дал свой прогноз относительно наиболее вероятного сценария дальнейших действий ВС России.