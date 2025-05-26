СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

Однако издание считает, что неплохие шансы имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, лишь сказал: «Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень».