СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — пишет издание.
Однако издание считает, что неплохие шансы имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, лишь сказал: «Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень».
Среди других кандидатов — госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они являются представителями европеоидной расы, нет ни одного темнокожего кандидата.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.