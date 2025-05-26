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СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Влиятельное американское издание Hill представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына.

Источник: AP 2024

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — пишет издание.

Однако издание считает, что неплохие шансы имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, лишь сказал: «Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень».

Среди других кандидатов — госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они являются представителями европеоидной расы, нет ни одного темнокожего кандидата.

Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.