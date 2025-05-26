Газета The Hill: Трамп-младший может стать кандидатом на выборах в США в 2028 году

Старший сын президента США — Дональд Трамп-младший — может стать кандидатом на выборах в 2028 году. Список из вероятных претендентов на пост главы государства для выдвижения от Республиканской партии представила американская политическая газета The Hill.
«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — пишет издание.
Газета также сообщает, что большие шансы на выдвижение в президенты в качестве приемника Трампа имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Другими возможными кандидатами в президенты от республиканцев могут стать госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и еще три неназванных губернатора.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не исключает введения новых санкций против России.