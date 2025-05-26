Газета The Hill: Трамп-младший может стать кандидатом на выборах в США в 2028 году

Газета также сообщает, что большие шансы на выдвижение в президенты в качестве приемника Трампа имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Другими возможными кандидатами в президенты от республиканцев могут стать госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и еще три неназванных губернатора.