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Газета The Hill: Трамп-младший может стать кандидатом на выборах в США в 2028 году

Старший сын президента США — Дональд Трамп-младший — может стать кандидатом на выборах в 2028 году.

Старший сын президента США — Дональд Трамп-младший — может стать кандидатом на выборах в 2028 году. Список из вероятных претендентов на пост главы государства для выдвижения от Республиканской партии представила американская политическая газета The Hill.

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — пишет издание.

Газета также сообщает, что большие шансы на выдвижение в президенты в качестве приемника Трампа имеет вице-президент Джей Ди Вэнс. Другими возможными кандидатами в президенты от республиканцев могут стать госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и еще три неназванных губернатора.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не исключает введения новых санкций против России.