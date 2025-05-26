Трамп раскрыл, как Зеленский создает проблемы Украине

«Президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на президентом», — написал Трамп в соцсети TruthSocial. Глава Белого дома также отметил, что старается «потушить» возникший конфликт, который случился по причине некомпетентности Зеленского и предыдущей администрации президента США.