Симион проведет акцию протеста оппозиции в день инаугурации Президента Румынии

«…В субботу он пригласил своих сторонников выйти на улицы 26 мая, чтобы выразить недовольство итогами голосования. Главная цель акции — требование о проведении досрочных парламентских выборов, которые должны состояться не раньше 2028 года», — отметили в ИАНЕД.