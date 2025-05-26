Симион проведет акцию протеста оппозиции в день инаугурации Президента Румынии

Проигравший президентские выборы фаворит консервативного блока Джордже Симион отказался признавать легитимность Никушора Дана — нового главы государства. Подробности приводит информпортал ИАНЕД.
«…В субботу он пригласил своих сторонников выйти на улицы 26 мая, чтобы выразить недовольство итогами голосования. Главная цель акции — требование о проведении досрочных парламентских выборов, которые должны состояться не раньше 2028 года», — отметили в ИАНЕД.
Отмечается, что данное мероприятие станет протестом против инаугурации нового Президента Румынии, которая состоится в этот же день.
Ранее лидер альянса консерваторов Джордже Симион также обвинил Никушора Дана в использовании «мертвых душ» для победы на выборах. По словам политика, зафиксированы случаи «участия» в голосовании граждан, которые давно числятся усопшими.
Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее подробно разобрала крайне напряженную ситуацию в Румынии, которая довела некоторых людей до демонстративного сожжения собственных паспортов.