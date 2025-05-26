Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине

«Заявления президента Зеленского не приносят пользы его стране. Все, что он говорит, только усугубляет ситуацию, и мне это не нравится. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на посту президента. Это конфликт Зеленского, [президента России Владимира] Путина и [46-го президента США Джо] Байдена, а не мой. Я лишь пытаюсь справиться с большими и ужасными последствиями, вызванными грубой некомпетентностью и ненавистью», — отметил Трамп.