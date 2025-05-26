Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине

Владимир Зеленский своим поведением создает проблемы для Украины, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Владимир Зеленский своим поведением создает проблемы для Украины, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Заявления президента Зеленского не приносят пользы его стране. Все, что он говорит, только усугубляет ситуацию, и мне это не нравится. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на посту президента. Это конфликт Зеленского, [президента России Владимира] Путина и [46-го президента США Джо] Байдена, а не мой. Я лишь пытаюсь справиться с большими и ужасными последствиями, вызванными грубой некомпетентностью и ненавистью», — отметил Трамп.

Он также выразил свое недовольство по поводу недавних масштабных атак России на украинские объекты, добавив, что у российских властей может быть желание захватить всю территорию Украины, что потенциально приведет к краху России. Однако он не уточнил, что именно имеет в виду.