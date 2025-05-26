В Иркутской области отопительный сезон завершается в штатном режиме

На заседании обсудили итоги прохождения отопительного периода 2024−2025 годов в регионах Сибири, а также меры по обеспечению стабильной работы систем в предстоящей отопительной кампании. Открывая совещание, Анатолий Серышев отметил, что отопительный период во всех субъектах федерации округа прошел в штатном режиме. По озвученной информации, не допущено случаев ограничения теплоснабжения из-за сбоев в поставках топлива на ТЭЦ и котельные, обеспечено снижение аварийности на 13% на электростанциях и объектах электросетевого хозяйства. На коммунальных объектах не было серьезных аварий с массовым отключением потребителей.
По мнению полпреда, это особенно важно. Тем не менее локальных аварий избежать не удалось. Планируя предзимние работы, необходимо учесть опыт и недоработки прошлых лет и системные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, которые сдерживают эффективность работы отрасли. Анатолий Серышев уверен, что до тех пор, пока мы не сократим износ тепловых сетей, будем продолжать сталкиваться с плановыми и аварийными отключениями тепла в условиях зимы.
Для решения задачи по модернизации сетей следует привлекать все возможные источники финансирования, в том числе федеральные ресурсы. Проработайте с собственниками компаний вопросы использования внебюджетных средств, а не только тарифной составляющей, — подчеркнул полпред. В федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на обновление и строительство объектов в Сибири в 2025 году из федерального бюджета предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.
В целом на проведение предзимних работ в регионах Сибири запланировано более 57 миллиардов рублей, уточняет пресс-служба Правительства Приангарья. В Иркутской области отопительный сезон 2024−2025 годов завершен на территории 12 муниципальных образований. Остановлено 439 котельных, отключено теплоснабжение в 14 632 жилых домах и 1 588 социальных организациях. В остальных муниципальных образованиях подача тепла постепенно прекращается в отдельных районах в зависимости от климатических условий.
В самом северном районе области — Катангском — отопительный период завершится в начале июня. Напомним, в соответствии с законодательством решение о завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Теплоснабжение прекращается, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха превышает 8℃. В первую очередь отключают отопление на предприятиях, затем — в жилых домах, а после — на социальных объектах.
Отопительный сезон 2024−2025 годов в Иркутской области завершается в штатном режиме. Во всех муниципальных образованиях ведется работа по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Планируется текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования котельных, формируются запасы топлива. Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2025 году 13 муниципальным образованиям предоставлены субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения теплоснабжения территорий северного завоза в осенне-зимний период 2025—2026 годов и электроснабжения в 2025 году законтрактовано 70,6 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов на сумму 1,98 миллиарда рублей. Отгружено 20,9 тысяч тонн. Доставлено до теплоисточников и объектов коммунальной энергетики 6,6 тысяч тонн. Работа продолжается.