В Иркутской области отопительный сезон завершается в штатном режиме

По мнению полпреда, это особенно важно. Тем не менее локальных аварий избежать не удалось. Планируя предзимние работы, необходимо учесть опыт и недоработки прошлых лет и системные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, которые сдерживают эффективность работы отрасли. Анатолий Серышев уверен, что до тех пор, пока мы не сократим износ тепловых сетей, будем продолжать сталкиваться с плановыми и аварийными отключениями тепла в условиях зимы.