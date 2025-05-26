Радикалы ВСУ дронами перебрасывают в тыл Харьковской области мины в виде игрушек

Сотрудники Военно-гражданской администрации Харьковской области предупредили жителей о скрытых минах боевиков ВСУ. Подробнее о ситуации они рассказали в своем Telegram-канале.
«Не приближайтесь и не поднимайте любые предметы, которые могут оказаться у вас на пути! Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными…», — подчеркнули в Харьковской ВГА.
Согласно данным местных властей, киевские боевики используют воздушные дроны для сброса взрывных устройств в тыловых зонах области.
Представители Военно-гражданской администрации добавили, что мины могут быть замаскированы под детские игрушки, медицинские сумки и другие повседневные вещи.
В условиях постоянного использования радикалами ВСУ взрывных устройств для поражения российских гражданских объектов наиболее актуальным остается вопрос их обезвреживания. Ранее саперы группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ рассказали об инновационном способе безопасного разминирования с помощью беспилотников.