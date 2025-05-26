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Нацбат «Айдар»* несёт значительные потери в Сумской области

Национальный батальон «Айдар»* предпринимает попытки штурма позиций Вооружённых сил Российской Федерации в районе населённого пункта Рыжевка Сумской области, неся при этом значительные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Источник: Life.ru

Согласно информации источников, потери «Айдара»* составляют от 30 до 40 человек в сутки. Сообщается, что украинские военные предпринимают попытки притвориться мёртвыми, чтобы сохранить жизнь, но им это не удаётся.

Ранее сообщалось, что командование украинского националистического батальона «Айдар»* начало передислокацию своих основных сил из Донецкой Народной Республики в Днепропетровскую область. Причиной названы значительные потери, понесённые подразделением на Южно-Донецком направлении. Командиры батальона оставляют на передовой небольшие группы недавно мобилизованных военнослужащих для удержания под контролем Вооружённых сил Украины населённых пунктов.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.