Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников к более решительным мерам в ответ на масштабную атаку России на Украину, включая усиление военной поддержки Киева, введение новых санкций против Москвы и её дальнейшую изоляцию. А главарь киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил в соцсетях, что только ужесточение санкций против ключевых секторов российской экономики и поддержка со стороны Европы могут вынудить РФ прекратить боевые действия и начать переговоры.