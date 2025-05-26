Симоньян: политика Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье

Политика президента США Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она пояснила, что глава Белого дома пытается делать шаги, идущие вразрез с политическим курсом, который был выбран «глубинным государством».
«Все эти годы американские президенты делают одно и то же — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И всё должно было быть, как намечено глубинным государством», — сказала главред в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Симоньян отметила, что Трамп отказался подписывать документы о введении санкций против РФ, которые представил госсекретарь США Марк Рубио. По словам медиаменеджера, не только она боится за жизнь американского лидера.
Главред также обратила внимание, что миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности правительства США, уже объявил о планах уйти из политики. Кроме того, Симоньян напомнила об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, который стремился осуществлять свой курс.
Напомним, в марте российский политолог Сергей Марков в беседе с aif.ru выразил уверенность, что на Трампа готовится новое покушение. Эксперт пояснил, что нападение на президента может произойти из-за того, что он проводит революционные изменения в американской политике.