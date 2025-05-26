Симоньян: политика Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье

«Все эти годы американские президенты делают одно и то же — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И всё должно было быть, как намечено глубинным государством», — сказала главред в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».