Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник главы государства Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.