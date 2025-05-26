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Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции

АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но Стамбул — удобная и заявившая о себе площадка, закулисный процесс продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник в столице Турции.

Источник: © РИА Новости

«Ведется закулисный переговорный процесс (По урегулированию конфликта на Украине — Прим. Ред.), но пока никакой конкретики», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока ясности по вопросу о том, где продолжатся переговоры, нет.

«Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка», — сказал источник.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник главы государства Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.