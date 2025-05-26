Zeit: Трамп стремится к завершению конфликта даже с потерями для Киева

Президент США Дональд Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта склонен сделать это на крайне невыгодных для Киева условиях в случае, если это даст возможность для быстрого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Такое мнение высказывает немецкое издание Zeit.