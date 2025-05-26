Zeit: Трамп стремится к завершению конфликта даже с потерями для Киева

Президент США Дональд Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта склонен сделать это на крайне невыгодных для Киева условиях в случае, если это даст возможность для быстрого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Такое мнение высказывает немецкое издание Zeit.
«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины», — сказано в публикации.
Автор напоминает о том, что американский лидер демонстрирует разную полярность в отношениях с Зеленским и Путиным, унижая первого и проявляя подчеркнутое уважение ко второму.
О том, как Трамп в очередной раз унизил Зеленского, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление произвел на него российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник 19 мая. Трамп назвал Путина «приятным джентльменом».