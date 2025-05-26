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В США лишили Зеленского должности

Американское издание New York Post в своем материале о действиях России в зоне проведения специальной военной операции назвал главу киевского режима Владимира Зеленского премьер-министром Украины.

Американское издание New York Post в своем материале о действиях России в зоне проведения специальной военной операции назвал главу киевского режима Владимира Зеленского премьер-министром Украины.

По словам автора статьи, за выходные российские военнослужащие захватили еще три населенных пункта, которые расположены вдоль линии фронта.

«Это произошло в тот момент, когда премьер-министр Украины Владимир Зеленский критиковал Соединенные Штаты Америки и их союзников за “молчание” после атак ВС РФ», — отмечается в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по различным предприятиям ВПК Украины. В том числе удар был нанесен по предприятиям, которые выпускают ударные беспилотники и компоненты ракетного оружия.