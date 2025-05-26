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Министр внутренней безопасности США Ноэм выразила поддержку Нетаньяху

Нетаньяху встретился сегодня в своем офисе в Иерусалиме с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в ходе которых обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом проинформировала канцелярия израильского правительства.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась в Иерусалиме, где американская сторона выразила твёрдую поддержку как лично премьер-министру, так и государству Израиль. Кроме того, Кристи Ноэм положительно оценила действия Израиля по укреплению границы с Египтом и стратегию ведения военных операций.

Ранее пресс-служба Министерства внутренней безопасности США сообщила, что визит Ноэм в Израиль был запланирован после трагического инцидента в Вашингтоне, где погибли два сотрудника израильского посольства. В рамках своей поездки она также намерена встретиться с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром 26 мая, а затем продолжит рабочую поездку в Польшу.

Между тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны после завершения военной операции «Колесницы Гидеона» будет контролировать все части сектора Газа.