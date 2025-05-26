Министр внутренней безопасности США Ноэм выразила поддержку Нетаньяху

Ранее пресс-служба Министерства внутренней безопасности США сообщила, что визит Ноэм в Израиль был запланирован после трагического инцидента в Вашингтоне, где погибли два сотрудника израильского посольства. В рамках своей поездки она также намерена встретиться с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром 26 мая, а затем продолжит рабочую поездку в Польшу.