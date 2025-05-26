Минздрав сектора Газы сообщил о сокращении числа больниц с 38 до 17

По сравнению с концом апреля, когда частично функционировали 20 медицинских учреждений, ситуация ухудшилась. В частности, в период с 18 по 24 мая под обстрел попала больница Эль-Ауда в северной части сектора, а медицинское учреждение имени Камаля Адвана в Бейт-Лахии прекратило работу. Индонезийская больница на севере остаётся закрытой из-за повреждений, включая потерю генераторов. На юге сектора не возобновила работу Европейская больница. Продолжают оказывать помощь девять полевых госпиталей.