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Минздрав сектора Газы сообщил о сокращении числа больниц с 38 до 17

По данным ведомства, в конце апреля в секторе частично функционировали 20 больниц.

Источник: Аргументы и факты

После серии недавних израильских ударов в секторе Газа продолжает функционировать лишь 17 из 38 больниц, причем все они работают в ограниченном режиме.

Об этом говорится в еженедельном отчете Министерства здравоохранения палестинского анклава, опубликованном в социальных сетях.

По сравнению с концом апреля, когда частично функционировали 20 медицинских учреждений, ситуация ухудшилась. В частности, в период с 18 по 24 мая под обстрел попала больница Эль-Ауда в северной части сектора, а медицинское учреждение имени Камаля Адвана в Бейт-Лахии прекратило работу. Индонезийская больница на севере остаётся закрытой из-за повреждений, включая потерю генераторов. На юге сектора не возобновила работу Европейская больница. Продолжают оказывать помощь девять полевых госпиталей.

Минздрав также сообщил об острой нехватке медицинских ресурсов — полностью исчерпано 45% запасов жизненно важных лекарств и 67% медицинских материалов. С 18 марта, когда израильская армия возобновила массированные обстрелы, в Газе погибли свыше 3,7 тысячи человек, а более 10,7 тысячи получили ранения. Только за последнюю неделю в результате атак погибло 574 человека.

Между тем министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саар провели телефонную беседу, в ходе которой они договорились о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.