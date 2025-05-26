Минздрав сектора Газы сообщил о сокращении числа больниц с 38 до 17

После серии недавних израильских ударов в секторе Газа продолжает функционировать лишь 17 из 38 больниц, причем все они работают в ограниченном режиме.
Об этом говорится в еженедельном отчете Министерства здравоохранения палестинского анклава, опубликованном в социальных сетях.
По сравнению с концом апреля, когда частично функционировали 20 медицинских учреждений, ситуация ухудшилась. В частности, в период с 18 по 24 мая под обстрел попала больница Эль-Ауда в северной части сектора, а медицинское учреждение имени Камаля Адвана в Бейт-Лахии прекратило работу. Индонезийская больница на севере остаётся закрытой из-за повреждений, включая потерю генераторов. На юге сектора не возобновила работу Европейская больница. Продолжают оказывать помощь девять полевых госпиталей.
Минздрав также сообщил об острой нехватке медицинских ресурсов — полностью исчерпано 45% запасов жизненно важных лекарств и 67% медицинских материалов. С 18 марта, когда израильская армия возобновила массированные обстрелы, в Газе погибли свыше 3,7 тысячи человек, а более 10,7 тысячи получили ранения. Только за последнюю неделю в результате атак погибло 574 человека.
Между тем министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саар провели телефонную беседу, в ходе которой они договорились о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.