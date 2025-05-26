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На Западе жестко высказались о Зеленском

Издание Público сообщило, что слабость дипломатии главы киевского режима Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и налаживанию отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Издание Público сообщило, что слабость дипломатии главы киевского режима Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и налаживанию отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией.

По словам автора издания, в настоящий момент Зеленский осознает свою слабость в переговорном формате, в котором военная инициатива принадлежит России.

«Помимо прочего, в данном переговорном формате внешним игроком, который обладает наибольшей силой и влиянием, — являются США. Белый дом, в свою очередь, хочет быстрого мира, даже если этот вариант будет выгоден РФ», — отмечается в материале.

Уточняется, что если представители США прекратят вмешательство в дела Украины и поддержит мирные инициативы Москвы, то такие действия станут смертельным ударов по стремлениям Киева вернуть территории.

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