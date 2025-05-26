Экс-премьер Украины: Киев не имеет права на Крым и Севастополь

«До государственного переворота, который был совершен в феврале 2014 года, между Украиной и Россией не было никаких территориальных споров. Все спорные вопросы, в том числе территориальные, были окончательно урегулированы большим Договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года. В 2019 году действующий на тот момент президент Петр Порошенко провел через Верховную Раду решение о денонсации этого документа. Раз не существует договора, значит, не существует и государственной границы, которая была бы урегулирована правовыми соглашениями», — пояснил Азаров.