«У Киева нет правовых оснований претендовать на Крым»

В договоре 1997 года, который расставил точки над i, был не урегулирован единственный вопрос — это морская граница в Керченском проливе. И то споры были затеяны на пустом месте, поэтому их оставили на потом. Все остальные вопросы были согласованы. А теперь в Киеве заявляют: «Крым наш, Севастополь наш». На основании чего? Но, думаю, Зеленский всей этой предыстории даже не знает. После той чистки, которую он провел в МИДе, в других ведомствах, там вообще вряд ли об этом кто-то что-то помнит и знает.