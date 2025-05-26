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Казахстан посетят президенты Руанды и Северной Македонии

АСТАНА, 26 мая — Sputnik. Казахстан посетят премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президенты Руанды и Северной Македонии, а также представитель Бундесрата ФРГ.

Источник: Sputnik.kz

В опубликованном Акордой графике встреч Токаева на эту неделю сказано:

28—29 мая Казахстан с официальным визитом посетит Президент Руанды Поль Кагаме. В рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

28 мая пройдет встреча с Председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер.

28—29 мая состоится рабочий визит Президента Северной Македонии Горданы Силяновской-Давковой.

28—29 мая Астану с рабочим визитом посетит Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

29 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного форума Астана (AIF) и проведет ряд встреч с главами официальных делегаций, руководителями международных организаций и компаний.

30 мая Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона.

31 мая Президент примет участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.