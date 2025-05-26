Казахстан посетят президенты Руанды и Северной Македонии

В опубликованном Акордой графике встреч Токаева на эту неделю сказано:
28 мая пройдет встреча с Председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер.
29 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного форума Астана (AIF) и проведет ряд встреч с главами официальных делегаций, руководителями международных организаций и компаний.
30 мая Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона.
31 мая Президент примет участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.