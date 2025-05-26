Украинский политик Азаров: переговоры по Украине будут вести Россия и США

«Чтобы разговаривать с Украиной, необходимо, чтобы над киевским режимом был постоянно тот, кто будет форсировать этот режим, принуждать его. Сам Зеленский вообще не заинтересован в диалоге — как только будет установлен мир, ему придется проводить выборы, которые он проиграет. Поэтому в этих переговорах обязательно нужно участие американцев», — считает Азаров.