Первый президент Леонид Кравчук готов был отдать Крым России еще в 1991 году.
В 1991 году президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Крым России при разделе СССР. Однако, как рассказал в интервью URA.RU бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, первый президент России Борис Ельцин не попросил об этом своего украинского коллегу.
«Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный [экс-президент Украины Леонид] Кравчук рассказывал: “Если бы в Беловежской пуще [первый президент России Борис] Ельцин сказал: “Леонид, отдай мне Крым”, — я бы отдал”. Вот какой был настрой. Уже тогда было понятно, о чем идет речь [то, что получили стороны сейчас]», — отметил Азаров.
В 1997 году все спорные территориальные вопросы между Россией и Украиной были урегулированы в договоре о дружбе и сотрудничестве. Однако в 2019 году Киев аннулировал этот договор, и по факту вопрос госграницы является юридически не определенным.