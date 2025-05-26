Экс-премьер Украины рассказал, что Крым еще в 1991 году мог стать российским

«Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный [экс-президент Украины Леонид] Кравчук рассказывал: “Если бы в Беловежской пуще [первый президент России Борис] Ельцин сказал: “Леонид, отдай мне Крым”, — я бы отдал”. Вот какой был настрой. Уже тогда было понятно, о чем идет речь [то, что получили стороны сейчас]», — отметил Азаров.