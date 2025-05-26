МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушных границ

Финляндия заявила, что российские самолеты якобы нарушили ее воздушное пространство. В связи с этим посол России в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в МИД Финляндии, информирует телерадиокомпания Yle.
Сообщается, что речь идет о двух российских военных самолетах, которые, по утверждению финской стороны, якобы нарушили финское воздушное пространство недалеко от побережья города Порвоо в пятницу 23 мая.
В публикации также сказано, что российскому послу будет вручена нота.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в феврале 2025 года, когда финское внешнеполитическое ведомство также вызвало российского посла и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство.
Ранее правительство Молдавии заявило, что два дрона нарушили воздушное пространство страны.