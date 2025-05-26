Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушных границ

Финляндия заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства двумя российскими самолетами.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия заявила, что российские самолеты якобы нарушили ее воздушное пространство. В связи с этим посол России в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в МИД Финляндии, информирует телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что речь идет о двух российских военных самолетах, которые, по утверждению финской стороны, якобы нарушили финское воздушное пространство недалеко от побережья города Порвоо в пятницу 23 мая.

В публикации также сказано, что российскому послу будет вручена нота.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в феврале 2025 года, когда финское внешнеполитическое ведомство также вызвало российского посла и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство.

Ранее правительство Молдавии заявило, что два дрона нарушили воздушное пространство страны.