Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России

Российский посол подчеркнул, что в решении вопроса поставок газа много подводных камней, потому что сейчас цена очень сильно выросла для Приднестровья, в том числе и в связи с тем количеством посредников, которые существуют. По его словам, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в самом Европейском союзе, как он будет смотреть на эти проблемы.