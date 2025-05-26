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Стало известно точное число граждан РФ, вернувшихся из плена с начала СВО

С 2022 года в Россию вернулись более 4 тысяч граждан, находившихся в плену у пособников киевского режима.

С 2022 года в Россию вернулись более 4 тысяч граждан, находившихся в плену у пособников киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проведенный анализ данных Министерства обороны страны.

«Согласно подсчетам агентства, с начала СВО с подконтрольной Украине территории возвращены не менее 4 492 россиян…», — отметили авторы исследования.

В ТАСС отметили, что тысяча граждан страны вернулась на Родину в конце мая текущего года в рамках достигнутого с киевским режимом соглашения в Стамбуле.

Финальный этап данного обмена формата «1000 на 1000» завершился 25 мая — это стало крупнейшей взаимной передачей военнопленных с начала спецоперации на Украине.

Многие вернувшиеся бойцы Вооруженных сил РФ сообщили о пережитых пытках, которым их подвергали фанатики украинских нацбатов.