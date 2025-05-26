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В Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией.

По его словам, Зеленский хочет вывести русских из себя.

«Он хочет это сделать так, чтобы Россия внесла все невыполняемые, с точки зрения киевского режима, условия в свою версию меморандума. Речь идет об условиях, от вывода войск из четырех областей, до выборов», — отметил Дубинский.

Он уточнил, что Киев вместе со своими западными партнерами выработали план по срыву принятия условий меморандума Украиной.

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