Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны пришли к предварительной договоренности о проведении очередного этапа переговоров, пишет «Царьград». Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямой диалог с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Переговоры прошли 16 мая и длились около двух часов. После чего помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, объявил о проведении крупнейшего обмена пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Мединский также отметил, что РФ открыта к дальнейшему диалогу с Украиной и готова продолжать переговорный процесс.