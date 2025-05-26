РИАН: новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции

Точной ясности в том, где состоятся следующие переговоры РФ и Украины нет.
Пока нет окончательной уверенности в том, что следующий этап переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится именно в Турции, однако Стамбул остается удобной и уже зарекомендовавшей себя площадкой. Закулисный переговорный процесс по Украине продолжается. Об этом рассказал дипломатический источник в столице Турции.
«Ведется закулисный переговорный процесс (по урегулированию украинского конфликта — прим. URA.RU), но пока никакой конкретики», — передает слова источника РИА Новости. Собеседник также отметил, что на данный момент неясно, где именно будут проходить дальнейшие переговоры, однако Стамбул является проверенной переговорной площадкой.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия и Украина завершили крупнейший обмен пленными за период СВО. Инфографика.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны пришли к предварительной договоренности о проведении очередного этапа переговоров, пишет «Царьград». Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямой диалог с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Переговоры прошли 16 мая и длились около двух часов. После чего помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, объявил о проведении крупнейшего обмена пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Мединский также отметил, что РФ открыта к дальнейшему диалогу с Украиной и готова продолжать переговорный процесс.