Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

Пока ясности по вопросу о том, где продолжатся переговоры, нет.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, однозначного подтверждения о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Турции на данный момент нет.

При этом Стамбул рассматривается как подходящее место, имеющее опыт в подобных процессах.

Источник уточнил, что соответствующие переговоры в неформальном формате продолжаются, однако конкретных решений о месте и дате очередной встречи пока не принято. Отмечается, что Стамбул остается одной из удобных и ранее зарекомендовавших себя площадок для диалога.

Прежде сообщалось, что Ватикан не рассматривается в качестве места встречи для проведения второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной по ряду причин, включая логистические.

Напомним, переговоры в Стамбуле прошли 16 мая. Позднее появилась информация о том, что Киев намерен изменить состав своей переговорной группы. В свою очередь депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о некомпетентности украинской делегации на переговорах с Россией.