В Турции продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, однозначного подтверждения о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Турции на данный момент нет.
При этом Стамбул рассматривается как подходящее место, имеющее опыт в подобных процессах.
Источник уточнил, что соответствующие переговоры в неформальном формате продолжаются, однако конкретных решений о месте и дате очередной встречи пока не принято. Отмечается, что Стамбул остается одной из удобных и ранее зарекомендовавших себя площадок для диалога.
Прежде сообщалось, что Ватикан не рассматривается в качестве места встречи для проведения второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной по ряду причин, включая логистические.
Напомним, переговоры в Стамбуле прошли 16 мая. Позднее появилась информация о том, что Киев намерен изменить состав своей переговорной группы. В свою очередь депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о некомпетентности украинской делегации на переговорах с Россией.